Защитник «Челси» Давид Луиз может оказаться в «Зените». Летом у бразильца завершается соглашение с лондонским клубом и несмотря на то, что при Маурицио Сарри Луиз является игроком основного состава, в руководстве «Челси» не торопятся повторять текущие условия контракта 31-летнему бразильскому защитнику.

Как сообщил источник Nevasport, «Зенит» хотел бы взять Луиза уже в зимнее трансферное окно — по аналогии с переходом Бранислава Ивановича в 2017 году. Одним из вариантов перехода является включение Луиза в сделку по Леандро Паредесу.

«У Луиза остались хорошие впечатления от посещения базы «Зенита» в 2015 году, когда он проходил медосмотр в петербургском клубе. Защитник «Челси» хорош своими созидательными способностями, при этом он может успешно сыграть и в центре поля, — сообщил источник из спортивного департамента сине-бело-голубых.

Ситуация в возможном переходе игрока осложняется тем, что главному тренеру «Челси» Сарри очень нужен Луиз в оставшейся части сезона. Если итальянец заблокирует трансфер, «Зенит» попробует побороться за Луиза летом.

Кроме того, в борьбу за футболиста может вмешаться бразильский «Палмейрас», представители которого уже связывались с «Челси» по поводу возможного возвращения Луиза на родину.

Отметим, что в прошедшем матче АПЛ Давид Луиз сделал великолепную голевую передачу на Педро в победном матче против «Ньюкасла» (2:1).