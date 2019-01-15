В Санкт-Петербурге стартовал хоккейный матч между СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра проходит в «Ледовом дворце» в рамках розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Ильи Воробьёва уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф.

В данный момент победная серия петербургских армейцев достигла восьми матчей. «Нефтехимик», наоборот, в двух предыдущих встречах потерпел поражение.

В данный момент команда Воробьёва идёт на втором месте турнирной таблицы Западной конференции. После 47 встреч в активе СКА 78 набранных очков.Нижнекамский клуб занимает одиннадцатое место: после 49 матчей команда набрала 39 очков.

Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд: по мнению аналитиков, победу одержит петербургский клуб.