В Санкт-Петербурге начался баскетбольный матч между местным «Зенитом» и «Андоррой». Игра проходит в спорткомплексе «Юбилейный» в рамках топ-16 Кубка Европы.
Ранее команда Джоана Плазы уступила казанскому УНИКСу в матче 1-го тура топ-16 Кубка Европы со счетом 67:68 (18:18, 24:23, 12:12, 13:15). Но позже реабилитировалась, обыграв хорватскую «Цедевиту» со счетом 98:84 (20:26, 28:18, 22:18, 28:22) во встрече 2-го тура.
Отметим, за «Зенит» не сможет сыграть лидер команды Сергей Карасев, который выбыл из строя из-за травмы ноги. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, спортсмен будет вынужден пропустить не менее полутора месяцев.
Напомним, в последней встрече «Зенит» дома обыграл «Нижний Новгород» со счетом 103:78 (19:15, 32:25, 27:19, 25:19). Эта победа стала для «Зенита» третьей подряд.