Отметим, за «Зенит» не сможет сыграть лидер команды Сергей Карасев, который выбыл из строя из-за травмы ноги. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, спортсмен будет вынужден пропустить не менее полутора месяцев.

Напомним, в последней встрече «Зенит» дома обыграл «Нижний Новгород» со счетом 103:78 (19:15, 32:25, 27:19, 25:19). Эта победа стала для «Зенита» третьей подряд.