Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём состоянии во время чемпионата России, на котором он выступал сразу после возвращения из больницы. Незадолго до соревнований спортсмен заболел гайморитом.

Фигурист признался, что должен был пропустить чемпионат, так как врач в больнице сообщил о необходимости госпитализации. «Не представляете, что я почувствовал в этот момент», — сказал Коляда и добавил, что принял решение всё равно поехать в Саранск. Спортсмен отметил, что провёл хорошую подготовку к соревнованиям, за счёт чего смог успешно выступить даже в состоянии болезни.

Коляда рассказал, что очень плохо чувствовал себя после проката. «Так тяжело мне ещё никогда не было», — признался спортсмен.

Напомним, по итогам двух прокатов Коляда занял второе место и смог отобраться в состав команды на чемпионат Европы, который будет проходить в Минске в период с 21 по 27 января.