Защитник футбольного клуба «Ювентус» Джорджо Кьеллини рассказал, что не верит обвинениям в адрес португальского форварда Криштиану Роналду.
Спортсмен сообщил, что не поверил слухам уже в тот момент, когда они только появились. Игрок выразил уверенность в том, что обвинения Роналду в изнасиловании не имеют никаких оснований. Кьеллини отметил, что игроки «Ювентуса» никогда не обсуждают данную ситуацию между собой, так как Роналду сосредоточен только на футболе.
Напомним, ранее адвокат Роналду Питер С. Кристиансен заявил, что документы, которые якобы содержат чистосердечное признание футболиста, являются сфабрикованными. Он добавил, что контакт между футболистом и заявительницей действительно был, но носил консенсуальный характер. В 2010 году после встречи в Лас-Вегсе стороны договорились о неразглашении, однако Майорга нарушила соглашение и выдвинула обвинения в адрес спортсмена. Сам футболист уверен, что «правда выйдет наружу».