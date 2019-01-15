Защитник футбольного клуба «Ювентус» Джорджо Кьеллини рассказал, что не верит обвинениям в адрес португальского форварда Криштиану Роналду.

Спортсмен сообщил, что не поверил слухам уже в тот момент, когда они только появились. Игрок выразил уверенность в том, что обвинения Роналду в изнасиловании не имеют никаких оснований. Кьеллини отметил, что игроки «Ювентуса» никогда не обсуждают данную ситуацию между собой, так как Роналду сосредоточен только на футболе.