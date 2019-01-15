Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему отказался переходить в петербургский «Зенит».

В 2016 году украинский хавбек покинул состав «Уфы» и присоединился к английскому клубу, однако интерес к игроку проявлял и «Зенит». Зинченко сообщил, что ответил «Зениту» отказом, потому что всю жизнь мечтал играть в Европе. Футболист уверен, что европейские клубы показывают совершенно другой уровень игры. «Я просто выбрал футбол», — заявил спортсмен.

Отметим, ранее сообщалось, что украинский полузащитник «Манчестер Сити» вновь попал в сферу интересов итальянского «Наполи».

Кроме того, стало известно, что в сферу интересов «Зенита» также попал защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо и защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья.