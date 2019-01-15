Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв назвал состав команды на предстоящий матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра будет проходить в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Место в воротах петербургских армейцев займёт голкипер Магнус Хелльбер, Игорь Шестёркин остался в запасе.

В составе первого звена на лёд выйдут Максим Карпов, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Владислав Гавриков и Давид Рундблад.

Второе звено: Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Дергачев, Андрей Зубарев, Артём Земченок.

Третье звено: Никита Гусев, Николай Прохоркин, Наиль Якупов, Антон Белов, Артём Зуб.

Четвёртое звено: Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Владислав Сёмин, Иван Морозов.

В данный момент победная серия команды Ильи Воробьева достигла восьми матчей. Армейцы уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Нефтехимик» не побеждал две встречи подряд.