Действующий обладатель «Золотого мяча» хорват Лука Модрич, выступающий за мадридский «Реал», не попал в число пятидесяти самых дорогих футболистов мира.

Аналитики проекта Football Benchmark изучили трансферные стоимости ведущих мировых футболистов и составили рейтинг самых дорогих игроков. Первую строчку списка занял игрок сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, чья стоимость оценивается в 229,1 миллиона евро.

На втором месте располагается еще один игрок «ПСЖ» — француз Килиан Мбаппе, стоимость которого составляет 215 миллионов евро.

Замыкает тройку аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 203,3 миллиона евро.

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошёл в первую десятку рейтинга и занял двенадцатое место, Лука Модрич не попал даже в топ-50.