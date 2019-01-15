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  • 22:42,  15 января 2019
Футбол
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Сборная России раскрыла секрет популярности яйца из Инстаграма

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Сборная России по футболу опубликовала в своём аккаунте в «Твиттере» шутку по поводу нового тренда с яйцом. «Мы поняли, в чём секрет успеха рекордного поста в Инстаграме», — написала пресс-служба команды и добавила к твиту анимацию, на которой внутри яйца находится капитан команды Артём Дзюба.

Ранее тренд с куриным яйцом обыграл полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов. На фотографии Ахметов готовится съесть яйцо, а подпись гласит, что такой ужин в Кампоаморе игрок выбрал по случаю мирового инста-рекорда.

Кроме того,  челябинский «Трактор» запустил флешмоб, посвященный куриному яйцу, среди команд Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, тренд с куриным яйцом возник после того, как в «Инстаграме» появился аккаунт с одной фотографией яйца, которая собрала рекордное количество лайков.
Текст:  Ирина Красько
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