Главный тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что Ирина Старых не выступит в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Норицын объяснил, что биатлонистка будет готовиться к следующим гонкам, тренерский штаб внимательно следит за её состоянием. Специалист добавил, что Старых целенаправленно готовится к масс-старту.

Также Норицын поделился ожиданиями от предстоящих соревнований и отметил, что погодные условия в Рупольдинге легче, чем в Оберхофе. Специалист обратил внимание на хорошее состояние трассы, на которой будут проходить гонки.

Напомним, соревнования в Рупольдинге стартуют в четверг, 17 января: в один день состоятся мужской и женский спринты. Мужская гонка должна была пройти на день раньше — 16 января — однако из-за сильного снегопада соревнование было перенесено.