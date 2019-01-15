Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в очередной раз призвал россиянина Александра Логинова принести извинения за своё допинговое прошлое.

На четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов одержал победу в спринтерской гонке, Самуэльссон занял третье место. На церемонии награждения спортсмены пожали друг другу руки, однако потом швед критически высказался в адрес россиянина. «Он сидит на пресс-конференции и считает, что не сделал ничего плохого. Я очень удивлен этим», — приводит слова Самуэльссона шведское издание Аftonbladet.

«Я думаю, меньшее, что он может сделать — это попросить у всего биатлонного мира прощения. Он должен сказать, что совершил большую ошибку, которую никогда больше не повторит», — заявил швед.

Напомним, в Оберхофе Логинов также стал победителем эстафетной гонки, которую бежал вместе с Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко.