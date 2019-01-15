В Ледовом дворце Санкт-Петербурга проходит хоккейный матч между СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». В середине первого периода счёт встречи открыл нападающий армейской команды Сергей Плотников.

На 7-й минуте Плотников получил шайбу от Павла Дацюка и точным броском отправил её в сетку ворот «Нефтехимика».

Напомним, ранее подопечные Ильи Воробьёва уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф.

В данный момент победная серия петербургских армейцев достигла восьми матчей. «Нефтехимик», наоборот, в двух предыдущих встречах потерпел поражение.

В данный момент команда Воробьёва идёт на втором месте турнирной таблицы Западной конференции. После 47 встреч в активе СКА 78 набранных очков.Нижнекамский клуб занимает одиннадцатое место: после 49 матчей команда набрала 39 очков.