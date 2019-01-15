Петербургская фигуристка Алёна Леонова, тренирующаяся в группе Евгения Рукавицына, поделилась мнением по поводу непопадания Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой в состав команды на чемпионат Европы.

Леонова отметила, что Медведева сохраняет шансы на то, чтобы поехать на чемпионат мира, если на чемпионате Европы кто-то из россиянок выступит неудачно. Однако фигуристка призналась, что ей гораздо больше обидно за Елизавету Туктамышеву, которая из-за болезни не смогла принять участие в чемпионате России и не отобралась в состав команды. «Хочется, чтобы её включили в состав сборной на чемпионат мира«, — сказала Леонова.

Фигуристка добавила, что Туктамышева в текущем сезоне показывала сильное катание, в то время как Медведева выступала не очень уверенно.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в Минске с 21 по 27 января. От России выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.