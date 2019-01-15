В Ледовом дворце Санкт-Петербурга проходит хоккейный матч между местным СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра проходит в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В середине первого периода армейцам удалось удвоить своё преимущество и сделать счёт 2:0. С передач Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова гол забил Алексей Бывальцев.

Напомним, первая шайба была заброшена на 7-й минуте матча: отличился нападающий хозяев Сергей Плотников, получивший передачу от Павла Дацюка.

Напомним, ранее подопечные Ильи Воробьёва уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф. В данный момент победная серия петербургских армейцев достигла восьми матчей. «Нефтехимик», наоборот, в двух предыдущих встречах потерпел поражение.