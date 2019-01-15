Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету может усилить состав испанской «Севильи». Как сообщает Record, руководство команды заинтересовано в приобретении португальского футболиста.

Для того, чтобы осуществить трансфер, «Севилье» придётся поспорить за игрока с португальским «Спортингом». Контракт Нету с «Зенитом» истекает 30 июня. Как сообщает португальское издание A Bola, после получения статуса свободного агента защитник бесплатно уйдет в лиссабонский клуб.

Напомним, 30-летний португалец присоединился к составу сине-бело-голубых в 2013 году. В текущем сезоне игрок принял участие в одиннадцати матчах Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями.

Ранее Нету признался, что не сразу решился на возвращение в петербургский клуб после аренды в «Фенербахче». Сподвигло его то, что он узнал, что главным тренером назначен Семак и что другие игроки тоже возвращаются.