ХК "Нефтехимик" на турнире в Астане. Фото: https://www.instagram.com/neftekhimik_hc/

ХК "Нефтехимик" на турнире в Астане. Фото: https://www.instagram.com/neftekhimik_hc/

«Нефтехимик» отыграл одну шайбу в матче против петербургского СКА: в середине первого периода счёт стал 2:1 в пользу хозяев. Отличился игрок гостей Андрей Нестрашил.

Напомним, первая шайба была заброшена на 7-й минуте матча: отличился нападающий хозяев Сергей Плотников, получивший передачу от Павла Дацюка.

На 10-й минуте армейцам удалось удвоить своё преимущество и сделать счёт 2:0. С передач Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова гол забил Алексей Бывальцев.

Ранее подопечные Ильи Воробьёва уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф. В данный момент победная серия петербургских армейцев достигла восьми матчей. «Нефтехимик», наоборот, в двух предыдущих встречах потерпел поражение.