В Санкт-Петербурге завершился первый период матча между местным СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра проходит в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ. Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, первая шайба была заброшена на 7-й минуте матча: отличился нападающий хозяев Сергей Плотников, получивший передачу от Павла Дацюка.

На 10-й минуте армейцам удалось удвоить своё преимущество и сделать счёт 2:0. С передач Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова гол забил Алексей Бывальцев.

Отыграть одну шайбу гостям удалось уже спустя 2 минуты: отличился Андрей Нестрашил.

Ранее подопечные Ильи Воробьёва уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф. В данный момент победная серия петербургских армейцев достигла восьми матчей. «Нефтехимик», наоборот, в двух предыдущих встречах потерпел поражение.