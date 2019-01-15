В Санкт-Петербурге продолжается матч между местным СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра проходит в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ. В начале второго периода гостям удалось отправить вторую шайбу в ворота Магнуса Хелльберга и сравнять счёт. На 23-й минуте забитым голом отметился Эмиль Галимов.

Напомним, первая шайба была заброшена на 7-й минуте матча: отличился нападающий хозяев Сергей Плотников, получивший передачу от Павла Дацюка. На 10-й минуте армейцам удалось удвоить своё преимущество и сделать счёт 2:0. С передач Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова гол забил Алексей Бывальцев.

Спустя две минуты гости смогли отыграть одну шайбу: отличился игрок гостей Андрей Нестрашил.