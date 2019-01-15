СКА в матче с "Куньлунь". Фото: ХК СКА

СКА в матче с "Куньлунь". Фото: ХК СКА

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился второй период хоккейного матча между местным СКА и нижнекамским «Нефтехимиком».

Напомним, открыть счёт армейцам удалось уже на 7-й минуте: заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий Сергей Плотников, в роли ассистента выступил Павел Дацюк. Спустя три минуты подопечные Ильи Воробьёва удвоили преимущество: с передач Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова гол забил Алексей Бывальцев.

Уже к 12-й минуте гостям удалось отыграть одну шайбу: забитым голом отметился Андрей Нестрашил. Команды ушли на перерыв при счёте 2:1, но в начале второго игрового отрезка «Нефтехимик» благодаря голу Эмиля Галимова восстановил равновесие.