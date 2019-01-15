Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе. Вчера, 15 января, красно-белые провели две тренировки на сборе в Дубае.

Как сообщает официальный сайт столичной команды, Глушаков работал по индивидуальной программе в целях профилактики. Также отдельно от основного состава занимался голкипер Владислав Терёшкин.

Полузащитник красно-белых Александр Ташаев, наоборот, вернулся в общую группу и провёл полноценную тренировку с командой. Ранее спортсмен индивидуально работал с физиотерапевтами.

Сегодня, 16 января, «Спартак» проведёт товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом», после чего вернётся в Москву. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер москвичей Олег Кононов сообщил, что не может гарантировать Глушакову место в основном составе.