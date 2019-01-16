Петербургская фигуристка Алёна Леонова, тренирующаяся под руководством Евгения Рукавицына, поделилась мнением о неудачных выступлениях Евгении Медведевой в текущем сезоне.

По мнению Леоновой, Медведевой нужно дать немного времени, так как она находится одна в другой стране, где её работу осложняют языковой барьер и новая система тренировок. «Может, Женя выберется из этой ямы», — предположила фигуристка и добавила, что Медведева может «выстрелить» в следующем сезоне.

Также спортсменка добавила, что Медведеву нельзя отнести к тем людям, которые опускают руки после неудач. Леонова считает, что двукратной чемпионке мира пока рано думать о смене тренера.

Напомним, Медведева тренируется в Канаде в группе Брайана Орсера. Под его руководством спортсменка не одержала ни одной победы и не смогла попасть в состав сборной России на чемпионат Европы.