В Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между местным СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра проходила в Ледовом дворце и завершилась поражением хозяев со счётом 2:3 в овертайме.

Открыть счёт армейцам удалось уже на 7-й минуте: заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий Сергей Плотников, в роли ассистента выступил Павел Дацюк. Спустя три минуты подопечные Ильи Воробьёва удвоили преимущество: с передач Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова гол забил Алексей Бывальцев.

Уже к 12-й минуте гостям удалось отыграть одну шайбу: забитым голом отметился Андрей Нестрашил. Команды ушли на перерыв при счёте 2:1, но в начале второго игрового отрезка «Нефтехимик» благодаря голу Эмиля Галимова восстановил равновесие.

В третьем периоде ни одной из команд не удалось изменить счёт, встреча перешла в овертайм. Победную шайбу записал себе в актив игрок гостей Павел Падакин.