В Санкт-Петербурге завершился баскетбольный матч между местным «Зенитом» и «Андоррой». Игра проходила в спорткомплексе «Юбилейный» в рамках топ-16 Кубка Европы и завершилась победой гостей со счётом 71:80.

В первой четверти подопечные Джоана Плазы проиграли со счётом 23:26. Второй игровой отрезок также остался за гостями — 15:18. Третья часть встречи сложилась для петербуржцев более удачно и закончилась со счётом 18:16. Однако в заключительном отрезке «Зенит» вновь оказался слабее и проиграл матч с общим счётом 71:80

Напомним, в составе «Зенита» на игру не вышел лидер команды Сергей Карасев, который выбыл из строя из-за травмы ноги. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, спортсмен будет вынужден пропустить не менее полутора месяцев.