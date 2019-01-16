В последнее время Кубок мира по биатлону очень часто становится жертвой плохой погоды. Гонки переносят из-за совершенно разных и порой противоположных причин: иногда снега нет, иногда снега чересчур много, а бывает, что ветер сносит не только вылетающие из винтовок патроны, но и комментаторскую кабину Дмитрия Губерниева.

В текущем сезоне позади четыре этапа, и переносы проходили дважды. Первый раз пострадала мужская индивидуальная гонка в Поклюке — причиной стал туман, из-за которого спортсмены не могли разглядеть ни трассу, ни тем более мишени. Затем перенесли мужской спринт в Рупольдинге — в Германии навалило столько снега, что местные власти ввели чрезвычайное положение. Спринт должен был состояться сегодня, 16 января, но его поставили на следующий день, и две спринтерские гонки пройдут в одно время.

Непогода мешает не только биатлонистам — часто с капризами природы сталкиваются и лыжники. Они либо бегают по лужам, либо из-за нехватки снега в отдельных регионах вынуждены ютиться на крошечном 2,5-километровом круге, втыкая друг другу в лыжи палки и постоянно падая. Но почему руководство IBU и FIS год за годом продолжает наступать на одни и те же грабли, проводя этапы Кубка мира в откровенно непригодных для этого местах?

Ответ очень прост — деньги. Именно в Германии сосредоточены основные спонсоры международных федераций: Viesmann, DKB, BMW, E-On. Немецкая связка Оберхоф-Рупольдинг давно стала традицией, и никто не рискнёт убрать её из биатлонного календаря. В прошлом сезоне оберхофская мужская эстафета превратилась в лотерею из-за урагана, в этом каждый третий спортсмен упал на вираже из-за неубранного снега. Но немецкие этапы полностью окупаются и приносят прибыль: трибуны максимально заполнены, а болельщики охотно оставляют организаторам деньги, покупая баварские колбаски и прочие сувениры.

Похожая ситуация — в лыжных гонках. FIS стремится сохранить богатых спонсоров и развиваться в Центральной Европе, хотя немецкие лыжники в условиях норвежской гегемонии отнюдь не блещут. В концовке прошлого десятилетия за неделю до биатлонного этапа Оберхоф традиционно принимал стартовый этап «Тур де Ски», и лыжники плавали в лужах, кляня организацию на чём свет стоит.

Оберхоф вскоре исчез из лыжного календаря, оставив себе биатлон, но затем в нагрузку лыжникам дали Оберстдорф. Этот город традиционно испытывает проблемы с погодой и трассами. Апогеем стал «Тур де Ски»-2018: спринт был отменён из-за урагана (по трассе летали резиновые арки и деревья), а масс-старт провели на узком коротком круге. Половина лыжников попадала, Сергей Устюгов получил травму и после финиша бранился настолько нецензурно, что его тренер Маркус Крамер постеснялся переводить эти слова для журналистов.

С лёгкой руки скандинавской прессы гонку обозвали «Хаослоппет», а профсоюз спортсменов просил FIS убрать Оберстдорф из расписания. В Федерации покивали головами, давая понять, что прислушались, но в следующем сезоне Оберстдорф вновь принимал этап «Тур де Ски» как ни в чём не бывало. В 2019-м обошлось без эксцессов, хотя 15-километровый масс-старт по кругу в два с половиной километра — зрелище отнюдь не самое захватывающее.

В нагрузку Оберстдорф примет чемпионат мира 2021 года, и лыжникам заранее предстоит молиться на хорошую погоду, иначе главный старт сезона превратится в лотерею, едва начавшись.

Но что можно предложить зимним федерациям взамен, пока Германию сносит ветром, засыпает снегом и заливает дождями, а Словению окутывает густой туман? Самые лучшие условия, конечно, в Скандинавии, где каждый первый норвежец, швед или финн любого возраста стоит на лыжах с малых лет. На это безусловно влияет благоприятный климат, хотя в отдельные годы и южная часть Норвегии страдает от нехватки снега. Кубковые соревнования по биатлону традиционно проводят в Холменколлене, Эстерсунде и Контиолахти, хотя в Скандинавии есть и другие стадионы, оборудованные стрельбищем.

В Норвегии этапы Кубка мира по биатлону могут принять как минимум Шушен, Бейтостолен и Тронхейм. Швеция не настолько изобилует стрельбищами, но претендовать на лыжные этапы, помимо Фалуна и Ульрисехамна, могут Елливаре, Соллефтео, Сундсвалль… Местным оргкомитетам и международным федерациям нужно только договориться.

Идеальным вариантом было бы проведение гонок в России, если помечтать и представить, что ВАДА не запрещало проведение ряда международных соревнований на территории страны. Ханты-Мансийск и Тюмень не оставляют равнодушным ни одного биатлониста и явно готовы принять лыжников. Лыжные соревнования ждёт Вершина Тёи в Хакасии, где всегда есть снег и в основном отсутствуют природные катаклизмы. Единственный погодный минус — температура может сильно опуститься за пределы положенной нормы, а иностранцы не привыкли соревноваться на сильном холоде из-за обострений астмы.

В 2015 году этап Кубка мира по лыжным гонкам в последний этап принял Рыбинск. Организация была великолепной, но некоторые фавориты не явились в Ярославскую область, побоявшись долгого пути — следовательно, Тюмень и Вершина Тёи напугают их ещё сильнее. Компромиссом может стать заполярный Мурманск — лыжный курорт Хибины предлагает отличные условия и выдержанный зимний климат с ноября по апрель.

А пока лыжники и биатлонисты вынуждены бороться с ветряными мельницами в прямом и переносном смысле, идя на поводу у денежной составляющей и медийной узнаваемости своих видов спорта. Критике подвергся и последний лыжный этап в Дрездене: искусственная трасса была проложена по зелёному газону, а вокруг кипела жизнь — мимо пустых трибун ходили прохожие и сновали по автомагистрали автомобили. Однажды камера перестала показывать сражающихся на дистанции лыжниц и добрую минуту транслировала лошадь, скачущую по траве… Так и живём.