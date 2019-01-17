Российская теннисистка Мария Шарапова, недавно вернувшаяся на корт после травмы, накануне во втором круге Australian Open обыграла Ребеку Петерсон со счетом 6:2; 6:1. Спортсменка признается, что является фанаткой правильного питания и держать себя в форме ей помогает спортивная диета.

Шарапова вообще не употребляет колбасные изделия, баранину и свинину, субпродукты и жирную рыбу, а также масла — как сливочное, так и растительное.

Теннисистка тщательно следит за углеводами в рационе, поэтому из него исключены манка и рис с гречкой. Естественно, спортивная диета Марии Шараповой не предполагает употребления сладостей, бананов и картофеля. Из молочных продуктов спортсменка ест только творог.

Чтобы не съесть лишнего, Шарапова выпивает стакан воды перед любым приемом пищи. При этом она уверена, что недостаток калорий при ее активном образе жизни вреднее, чем избыток, поэтому тщательно следит за соотношением белков, жиров и углеводов в своем меню.

Спортивная диета Марии Шараповой включает в себя три приема пищи, между которыми она перекусывает орехами, фруктами, протеиновыми напитками и нежирной ветчиной.

Теннисистка никогда не употребляет фаст-фуд. При этом она выпускает шоколад и сладости собственного бренда Sugarpova.