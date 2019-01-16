Английский «Челси» поднял свое предложение по аргентинскому полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу до 40 миллионов евро.

Об этом сообщает Premier League News. По информации источника, лондонский клуб согласился выплатить запрошенные сине-бело-голубыми 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что с «Челси» уже согласовал контракт с самим Паредесом и увеличил свое предложение «Зениту» по аргентинцу с 30 миллионов евро до 35.

Напомним, трансферное окно закроется в конце января, а в переходе Паредеса в стан лондонцев заинтересован лично главный тренер «Челси» Маурисио Сарри. В данный момент лондонский клуб находится в поиске замены Франсеску Фабрегасу, который перешёл в «Монако».

Паредес прошёл с «Зенитом» медосмотр, несмотря на почти состоявшийся трансфер. Агент ФИФА Шандор Варга объяснил, что Паредес был обязан прибыть на медосмотр с «Зенитом», так как его контракт с клубом еще действует.