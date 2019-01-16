СКА в нынешнем сезоне находится в самой плохой форме за последние несколько лет, и с этим нужно что-то делать. Армейцы с приходом Ильи Воробьева не стали хуже играть в обороне, но вот с нападением полная беда. Достаточно посмотреть на цифры: в прошлом регулярном чемпионате СКА забросил в ворота соперников 227 шайб, в этом – 163, и осталось всего 14 игр. Да, армейцы и с этим показателем остаются лучшими в Лиге, но планка опущена.

Воробьев справляется с обязанностями хуже Знарка. Одна из главных обязанностей тренера петербургского клуба — уметь обыгрывать ЦСКА. Воробьев проиграл все четыре матча в этом сезоне, в том числе «Зимнюю классику» на «Газпром-арене». Даже если СКА сможет дойти до финала конференции, там их наверняка в очередной раз прихлопнут московские армейцы.

Не все хоккеисты петербургского СКА соответствуют уровню команды. Возможно, не стоило проводить массовую закупку в «Амуре» и брать Кручинина из «Трактора», чтобы потом отправлять их в «СКА-Неву».

Якупова брали как якобы звезду из НХЛ, чтобы в этом статусе он заменил Ковальчука, только вот Наиль в КХЛ не всегда готов проявить себя, а Илья в Северной Америке в свои годы показывает высокий уровень.

Игра против «Нефтехимика» стала показательной – проиграть третьей с конца команде Востока для СКА – стыд. А еще более стыдно уступить, ведя со счетом 2:0. Но Бывальцев счет удвоил, он все и испортил. Этот нападающий вообще единственный в матче, кто зарабатывал штрафные минуты в составе СКА. И удаляться в овертайме, когда игра совсем не идет, было очень непредусмотрительно.

Вывод один – армейцам стоит доигрывать провальный сезон, менять всеми любимого тренера на того, кто сможет работать с топ-командой КХЛ, и перекраивать состав. СКА не нужны хоккеисты из «Амура» во второй пятерке. И игроки, которые успевают параллельно поиграть в ВХЛ. Армейцам нужно качественнее усиляться.