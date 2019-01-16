Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможное возвращение клуба из подмосковной Балашихи в Омск.

В интервью «Спорт Экспрессу» Крылов заявил, что «Авангард» вернётся в Омск, несмотря на противоположные слова губернатора Омской области Александра Буркова. Крылов назвал Буркова серьёзным человеком и усомнился в том, что пресса правильно интерпретировала его высказывания.

Крылов также рассказал об идее провести в Омске молодёжный чемпионат мира, и реставрационные работы на ледовой арене Омска направлены на её реализацию.

Напомним, «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийности арены. На право принимать матчи также претендовали арены в Красноярске и Мытищах.