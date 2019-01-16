Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о возможном выступлении на этапах Кубка мира в Канаде и США.

В комментарии изданию «Р-Спорт» Логинов заявил, что предпочёл бы поехать на этап в Америку, так как никогда не был в этой стране. Логинов не считает, что ему обязательно нужно пропускать заокеанские этапы, так как некоторые спортсмены одинаково хорошо выступают в Канаде и США на чемпионате мира.

Ранее личный тренер биатлониста Александр Касперович заявил, что Логинову следует ехать на один из этапов, чтобы продолжить борьбу за лидерство в общем зачёте Кубка мира. По мнению специалиста, биатлонисту нужно принять участие в канадском этапе, который будет проведён в Кэнморе.

Напомним, этапы в Соединённых штатах Америки и Канаде пропустит российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.