Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, что связывает его с олимпийской чемпионкой Светланой Слепцовой.

Бё назвал Слепцову своим хорошим другом и заявил, что у них не было отношений. На вопрос о том, хотелось ли ему вступить с ней в отношения, норвежец ответил утвердительно. Он заявил, что Слепцова очень хорошая девушка, которая всегда останется его любимой биатлонисткой из России.

«Слепцова, я по тебе скучаю. Тебе следует вернуться к гонкам. Если Россия не найдёт для тебя места, ты можешь оформить норвежский паспорт, и тогда добро пожаловать!» — сказал Бё.

Напомним, Светлана Слепцова завершила карьеру в 2017 году. В данный момент IBU подозревает её в нарушении антидопинговых правил. Обвинение основывается на пробах биатлонистов, которые были взяты с 2012 по 2015 год, а также доказательствах из базы данных, которая упоминается в докладе Макларена.