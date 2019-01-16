Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех может вернуться в «Челси» после завершения карьеры футболиста.

По информации The Times, руководство «Челси» планирует предложить Чеху должность тренера или посла. Вратарь выступал за клуб с 2004 по 2015 год и четырежды выиграл в составе «Челси» Английскую Премьер-лигу.

Ранее Чех объявил о завершении карьеры футболиста после окончания сезона 2018/19. О своём решении он сообщил в соцсетях.

Напомним, Чех сыграл 124 матч за сборную Чехии. В качестве основного вратаря он побывал на четырех чемпионатах Европы и на одном чемпионате мира.

В текущем сезон голкипер по большей части находится на скамейке запасных. В качестве основного вратаря «Арсенала» он сыграл семь матчей в чемпионате Англии и пропустил девять мячей.