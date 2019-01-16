Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проведёт один из домашних матчей Лиги чемпионов в Москве.

По информации официального сайта клуба, в столице пройдёт матч против словенской «Любляны», который запланирован на 31 января. Такое решение объясняется удобством логистики: 3 февраля «Зенит» на этой же арене сыграет с московским «Динамо» в рамках чемпионата России. Поэтому после матча с «Любляной» команда останется в Москве для целенаправленной подготовки к следующей встрече.

Отмечается, что «СИБУР АРЕНА» в конце января не сможет принять волейбольный матч, как и другие спортивные соревнования в Санкт-Петербурге. Поэтому был найден компромиссный вариант. Главный тренер «Зенита» Александр Климкин призвал московских любителей волейбола поддержать «Зенит», а болельщиков из Санкт-Петербурга — прибыть в столицу.