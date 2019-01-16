Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, по каким причинам «Зениту» стоит приобрести ивуарийского футболиста Яя Туре.

В комментарии «Советскому спорту» Селюк заявил, что Туре обладает бесценным опытом, являясь умным и тонко понимающим игроком. Он привёл в пример разбор футболистом игры «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптона». По мнению агента, в Российское Премьер-лиге нет футболистов уровня Туре.

Селюк добавил, что подписав Яя Туре «питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений». Специалист заключил, что талант Туре несопоставим с возможностями Леандро Паредеса, который находится на грани перехода из «Зенита» в «Челси». Лондонский клуб согласился выкупить Паредеса за 40 миллионов евро.