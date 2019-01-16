Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга 16 января сыграет в гостях против немецкого «Фридрихсхафена». Матч будет проходить в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

«Зенит» посеян в группе С. Помимо «Фридрихсхафена», соперниками петербургского клуба являются французский «Шомон» и словенская «АКХ Воллей Любляна». После двух игр турнирную таблицу возглавляют «Зенит» и «Шомон», набравшие по четыре очка. В активе «Фридрихсхафена» и «Любляны» — по одному баллу. В обоих матчах «Зенит» одержал победу в пяти партиях.

Игра «Зенита» и «Фридрихсхафена» стартует в 22:00 по московскому времени.

Напомним, запланированный на 31 января матч против «Любляны» пройдёт в Москве из-за удобства в логистике и недоступности «СИБУР Арены».