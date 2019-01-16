Протоиерей Вячеслав Харинов не только служит в петербургской церкви, но и является уважаемым человеком в мотодвижении. Президент Мотоассоциации северной столицы Григорий Путинцев, в мотомире Юрич, расспросил его о необычном совмещении должносей, посвященных Великой Отечественной войне мотопробегах и поисковой деятельности.

– С чего началось ваше увлечение мотодвижением?

– Мотодвижением не увлекаются, в него входят. Мое вхождение в мотодвижение началось с желания разделять время и дела с другими людьми. Есть люди, которые успешно ездят в одиночку, но не являются представителями мотодвижения, а катаются для удовольствия. Я военный священник, давно езжу на мотоциклах, мой отец воевал, а я занимаюсь поисковой деятельностью. Я увидел в мотодвижении заинтересованных в том, что я люблю и чем занимаюсь, и получился такой сплав поискового, реконструкционного и мотодвижения.

– Насколько сложно совмещать такое хобби и службу в церкви?

– Не люблю слово «хобби», жизнь устраивается своим образом. У каждого свой жизненный стиль и свой жизненный уклад, у меня он такой. Служение в церкви – как служение в армии. Мы связаны уставом, дисциплиной, иерархией, обязательствами. Не все знают, но священники дают присягу на верность. Армейский человек может ездить на мотоцикле, точно так же и церковный человек, тем более я не родился в рясе и с крестом. У меня был долгий путь прежде, чем я стал священником. У меня высшее техническое и высшее музыкальное образования, я профессиональный переводчик. Священноначалие благословляет меня на занятие мотоциклизмом, оно знает, что я не занимаюсь праздными покатушками, пирушками и застольями.

– Вы занимаетесь поисковой деятельностью. Расскажите, чем занимаются поисковики.

– Я считаю, что поисковики – это те, кто придет на смену нашим ветеранам. Люди, для которых память о войне максимально актуализирована. Это не обязательно человек, который с металлоискателем ходит по лесу. Прежде всего, это интересующийся историей и работающий с архивными документами человек. Эти люди занимают ярко выраженную гражданскую позицию, прошлое для них очень ценно, актуально и важно. Это одни из лучших людей нашего времени.

– Возможно, стоит концентрироваться не только на прошлом, но и на будущем? Были ли в вашей деятельности благотворительные мотопробеги? Например, в помощь детям?

– Обязательно. И как священник, и как христианин я занимаюсь делами милосердия. В мотокультуре есть отдельные аспекты. Это и шефство над спортивными командами, и шефство над детьми в конкретных заведениях. Наше мотодвижение уделяет внимание школе слабослышащих детей, мы посещаем психоневрологический интернат. Случаются отдельные поездки в школы – у нас есть возможность многое рассказывать детям.

– А над какими спортивными командами мотодвижение взяло шефство?

– Мы входим в спортивную семью мотоклубов, объединенных общим клубом The Hooligans MC. Наш клуб шефствует над спортивной командой картингистов, которая занимает высокие места. Мы спонсируем ребят, готовим их. Есть секции бокса, борьбы, которые мы поддерживаем. Эти виды спорта нам также близки, мы хотим, чтобы ребята вырастали сильными и готовыми для защиты слабого. Естественно, вместе с физической нагрузкой важно, чтобы их нравственное состояние было на высоком уровне, этим мы тоже занимаемся.

– Как вы реализовываете посвященные войне мотопробеги за границей?

– Каждый год мы выезжаем за границу для того, чтобы отдать память соотечественникам, которые пали вдали от родной земли во время войны. У нас нет большого рупора, мы не стараемся промотировать свою деятельность, но у нас есть небольшой опыт. Мы снимаем фильмы, сюжеты, репортажи. Когда-то я начал эти поездки с нашими ветеранами, они заповедовали мне продолжать, и я это делаю. Это удобно делать именно на мотоцикле.

– Подобные мотопробеги реализуются на личные средства или есть финансирование со стороны?

– Только на личные средства. Это наша позиция, мы не привлекаем никаких сторонних средств, не ангажированы никакой партией или компанией. С нами могут ехать обеспеченные люди, которые могут привлекать средства каких-то компаний, но по своей личной инициативе. Каждый едет за свои деньги. Кроме Германии мы объездили все ближнее зарубежье, всю Прибалтику, Финляндию, Бельгию, Францию. На будущее лето готовится большой пробег в сторону Венгрии. Если получится, мы проедем еще и Белоруссию, и Словакию, и Австрию.

– Какой вы видите свою роль на заседаниях петербургского мотосовета?

– Я президент мотоклуба OST MC и в этом качестве принимаю участие в работе совета. Поскольку мы организуем много общегородских мероприятий мемориальной направленности, мотосовет считает важным мое участие. А участвую я точно так же, как и все остальные.

– Какой свой проект, связанный с мотодвижением, вы считаете самым удачным?

– Таким проектом я считаю общегородскую «Свечу памяти» 22 июня. Мне кажется он очень значимым. Другой проект – «День ушедших мотоциклистов» – общегородской день поминовения тех, кто пострадал на дорогах, скончался в результате ДТП. Это день профилактики, предупреждения и одновременно памяти. Если брать чужие мероприятия, мне очень нравится фестиваль Harley Days. Мы тоже вносим в него свою лепту — на этом фестивале наш клуб отвечает за историческую часть. Мы рассказываем об истории «харлеев» в императорской и красной армиях. Мне нравится, что фестиваль проводится в центре города, в атмосфере европейской культуры. Масса народа привлекается за счет сплава дизайна, инжиниринга и красоты, что свойственно мотоциклам Harley Davidson.

– На каком мотоцикле вы сейчас ездите?

– Я езжу не любительски, и одним мотоциклом не обойтись, когда ездишь и по Карелии, и по Невскому проспекту. Для дальних поездок нужен туристический мотоцикл, а для поездок одного дня нужен мотоцикл другой подготовки. Основные мои поездки происходят на мотоцикле BMW средней кубатуры. Туристические поездки в прошлом году я осуществлял на «харлее».