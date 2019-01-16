Бывший министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин прокомментировал отказ Избиркома РФС регистрировать его кандидатуру на пост президента организации.

По словам Кузьмина, он с уважением и пониманием относится к решению Избиркома не регистрировать его кандидатуру для участия в выборах президента Российского футбольного союза. Он отметил, что в Избиркоме работают профессионалы своего дела, и если они нашли нарушения в подаче документов, значит, так оно и есть.

Кузьмин, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что продолжит активно участвовать в развитии российского футбола и планирует обязательно обсудить свои идеи с кандидатами на пост главы РФС и выступить на конференции.

Ранее стало известно, что Кузьмин подал заявление на участие в выборах главы РФС, так как его выдвинули пять общероссийских организаций. Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.