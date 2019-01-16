Глава избиркома РФС Игорь Фатов подтвердил, что Александр Дюков является единственным кандидатомт на пост президента организации.

По словам Фатова, на выборах зарегистрирован лишь один кандидат — Александр Дюков. Он отметил, что были и другие кандидаты, но они не выполнили определенные нормативными документами требования, в том числе соблюдения сроков.

Он также добавил, что это обычный избирательный процесс, поэтому замечания, высказанные членами избиркома, не позволили зарегистрировать кандидатов.

Ранее бывший министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин прокомментировал отказ Избиркома РФС регистрировать его кандидатуру на пост президента организации.

Напомним, ранее представители Московской федерации футбола поддержали кандидатуру Дюкова. Члены организации единогласно проголосовали за специалиста. Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что Дюков заинтересован в развитии детско-юношеского и массового футбола, что в будущем поможет вывести страну в лидеры футбольных держав.