Бразильский нападающий бельгийского «Брюгге» Уэсли может стать футболистом римского «Лацио» после текущего сезона.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. По информации источника, в данный момент клубы ведут переговоры о переходе игрока в летнее трансферное окно. «Лациале» видят в бразильце замену для итальянца Чиро Иммобиле. Отмечается, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего Уэсли также заинтересован московский ЦСКА.

Соглашение Уэсли с бельгийским «Брюгге» истекает летом 2023 года. Немецкий портал Transfermarkt считает, что стоимость форварда равна 14 миллионам евро.

Отметим, в текущем сезоне молодой футболист принял участие в 19 встречах чемпионата Бельгии, и отметился в них семью забитыми мячами, а также пятью результативными передачами.