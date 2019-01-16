Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Instagram опубликовал фото, под которым поблагодарил своих подписчиков — их набралось уже 30 миллионов.

«30 миллионов подписчиков. Вау! Спасибо вам всем», — написал Макгрегор под фотографией в Instagram.

Отметим, у последнего соперника ирландца в UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова, 13,4 миллиона подписчиков. Ранее Нурмагомедов сделал свой Instagram-профиль закрытым.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде, а затем между командами спортсменов началась потасовка. По её итогам бойцам могут грозить санкции.

Кроме того, ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о возможном реванше Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.