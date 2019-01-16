Лондонский «Арсенал» задумался о том, чтобы взять в аренду колумбийского полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, который принадлежит «Реалу».

По сообщению Daily Mail, немецкий клуб готов отпустить колумбийца за 3 миллиона фунтов, потому что как раз в такую сумму обходится «Баварии» аренда Родригеса на полгода.

Лондонский клуб видит в 27-летнем игроке вероятного сменщика Месута Озила, который в январе может поменять команду.

Отметим, Хамес выступает за «Баварию» с 2017 года на правах аренды. Мюнхенцы взяли колумбицы в аренду на два года, однако при главном тренере хорвате Нико Коваче у него нет железного места в стартовом составе. У «Баварии» есть опция выкупа игрока по окончании сезона за 42 миллиона евро.