Исполняющий обязанности президента РФС и президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о кандидатуре Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза.

По словам Прядкина, Дюков сделает акцент на регионы, на развитие детско-юношеского футбола. Прядкин отметил, что в элите российского футбола уже выстроен процесс соревнований, есть регламентирующие документы, а что касается поддержки регионов и детского футбола, то это очень важное направление.

Президент РПЛ добавил, что в последние годы при Виталии Мутко и Александре Алаеве произошел сдвиг, были различные мероприятия в регионах по обучению и лицензированию школ.

«Думаю, Александр Валерьевич это все знает — он не новичок и действительно многое сделал», — сказал Прядкин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее глава избиркома РФС Игорь Фатов подтвердил, что Александр Дюков является единственным кандидатомт на пост президента организации.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.