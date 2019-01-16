На следующем исполкоме Международного союза биатлонистов рассмотрят возможное проведение «Гонки чемпионов» в Тюмени, сообщает ТАСС.

Ранее проведение гонки не исключил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Отметим, проблемой в проведении является запрет на международные старты, который наложили на Россию в декабре 2017-го.

Кроме того, Россию лишили права голоса на конгрессе IBU и права выдвигать кандидатов на выборы организации.

Напомним, россиян ограничили в правах из-за множества нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.

Биатлонная «Гонка чемпионов» проводилась в России пять лет, с 2011 по 2016 год. В последней на данный момент гонке принял участие двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг.