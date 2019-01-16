Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк после поражения от нижнекамского «Нефтехимика» (2:3 ОТ) подарил двум фанатам свои клюшки.

Игрок подъехал к бортикам и перебросил клюшки через них.

Еще одна причина, почему хоккеисты крутые. pic.twitter.com/aaywN8vZZE — КХЛ (@khl) January 16, 2019

Отметим, в нынешнем сезоне 40-летний россиянин провел 42 игры, забросил семь шайб и сделал 25 результативных передач. Армейцы занимают второе место в Западной конференции, обеспечив себе выход в плей-офф.

Напомним, СКА дома уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3 в овертайме. У армейцев отличиться удалось Сергею Плотникову и Алексею Бывальцеву, в составе «Нефтехимика» по шайбе забросили Анджей Нестрашил, Эмиль Галимов и Павел Падакин.

Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет 17 января дома против московского «Динамо», «Нефтехимик» на домашней площадке сыграет с подольским «Витязем».