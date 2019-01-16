Президент каталонской «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу рассказал, что главный тренер сине-гранатового клуба останется возглавлять команду и в следующем сезоне.

По словам Бартомеу, нет сомнений, что Вальверде будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне, и в свое время они с ним это обсудят.

Он добавил, что в руководстве «Барселоны» уверены в тренере, он отлично работает.

«Он умный человек, знает систему игры «Барселоны» и нам нравится, как он управляет матчами», — сказал Бартомеу, слова которого приводит Sport.

Отметим, после 19 матчей чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка и опережая идущего вторым «Атлетико» на пять баллов.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Барселоны» составило список кандидатов на должность главного тренера в случае ухода с поста Эрнесто Вальверде.