Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о своем нелегком финансовом положении

По его словам, был период, когда меня его финансировали ни в федерации, ни по региону, и фигурист ездил по вечерам на метро, в другой конец города, чтобы заработать.

Лазукин отметил, что зарплаты у него до сих пор нет.

Спортсмен добавил, что в Петербурге и Москве ему не платят, а в сборной оплачивают перелеты и сборы, но тоже не платят. Поэтому он до сих пор подкатывает малышей. «Жить на что-то ведь надо», — добавляет фигурист.

«Я знаю, что могу стать большим фигуристом, чувствую свой потенциал. Знаю, как я могу кататься, как я могу прыгать. Поэтому не ухожу. Уйти – это слабость», — сказал Лазукин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, на чемпионате России Андрей Лазукин занял четвертое место.

Фигурист тренируется в группе Алексея Мишина вместе со своей девушкой Елизаветой Туктамышевой.