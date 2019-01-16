Бывший фигурист Илья Авербух поделился мнением о том, кто должен ехать на чемпионат мира по фигурному катанию.

По его словам, не исключено, что поехать на ЧМ-2019 получат шанс Туктамышева и Медведева. Авербух отметил, что в этом есть определенная правда, потому что, Туктамышева по болезни пропустила отбор на чемпионате России, но при этом блестяще выступила на этапах Гран-при.

Авербух добавил, что будут контрольные прокаты, где станет видно в какой находится форме Евгения Медведева, но экс-фигурист отметил, что здесь многое зависит от психологии.

«На тренировках Женя блестяще справлялась со всеми элементами, но что-то сбилось. Дело не в настрое, в подготовке. Я думаю, что наша задача, чтобы всех тянуть, а там — пусть победит сильнейший», — сказал Авербух, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 18 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме.