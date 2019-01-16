Тренер Йоханнеса Бе Зигфрид Мазе рассказал, насколько опасен Александр Логинов для его подопечного.

По словам Мазе, если Бе заболеет или что-нибудь еще случится, тогда у Логинова будет шанс. Он отметил, что в норвежской сборной не чувствуют себя комфортно. «Да, у нас много очков. Но мы видим, что Александр становится всё лучше и лучше. Конечно, он опасен для Йоханнеса», — сказал Мазе.

Тренер добавил, что его цели касаются всей норвежской команды, и он помогает всем достигать своих целей. Он отметил, что будет удовлетворен, если Бе выиграет «Хрустальный глобус».

«Но я также буду удовлетворен, если все остальные будут на высоких местах в общем зачете или окажутся на подиуме в одной конкретной гонке», — заявил норвежский тренер, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов выиграл спринт, а затем а составе сборной России стал победителем эстафеты.