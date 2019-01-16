Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о победе над ташкентским «Локомотивом» со счетом 5:2 и завершившемся первом зимнем сборе красно-белой команды.

По словам Кононова, Айртон сыграл отлично, бразилец достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Тренер отметил, что сейчас Айртон находится под нагрузками, поэтому ждать «прямо суперигру» сейчас не стоит.

Кононов добавил, что хорошо себя проявили игроки «Чертаново», Глушенков забил хороший гол, и ещё момент у него был. Тренер также сказал, что Умяров очень уверенно играет, как будто уже давно в «Спартаке».

«Оценка за сбор? Никогда не ставлю высшей оценки. Но четвёрка по пятибалльной шкале — железно», — сказал Кононов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, московский «Спартак» в товарищеском матче во время межсезонного сбора одержал разгромную победу над «Локомотивом» из Ташкента со счетом 5:2.

В составе красно-белых по голу забили Александр Ташаев, Леонид Миронов с пенальти, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков.

Встреча состоялась в ОАЭ, где москвичи проводят первый межсезонный сбор.

Отметим, матч с «Локомотивом» стал дебютным за новую команду для бразильского защитника «Спартака» Айртона.

После этой встречи команда Олега Кононова вернется в Москву, а 19 января вылетит в Катар, где состоится «Кубок Матч Премьер». В турнире, помимо «Спартака», примут участие «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Встречи пройдут под организацией РПЛ. Все матч будут транслироваться в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер».