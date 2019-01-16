Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о ситуации между Александром Логиновым и другими биатлонистами, которые недовольны российским спортсменом.

По словам Драчева, в России сами больше раздувают конфликтную ситуацию между Логиновым и другими биатлонистами. «Кто-то где-то сказал, а мы подхватываем и в десять раз увеличиваем», — сказал президент СБР.

Драчев также добавил, что чешским биатлонистам нужно научиться вести себя достойно и добиться тех же результатов, что и Логинов, который в этом сезоне стал топ-биатлонистом.

Функционер подчеркнул, что к своей первой победе в Кубке мира Логинов шел много лет, и сейчас видно результаты этой работы — ход на дистанции, качество и скорость стрельбы, психологическая уверенность.

«Логинов выступает очень сильно, и многим это не нравится. Зачем заниматься неспортивным поведением? Я подниму этот вопрос перед руководством IBU», — сказал Драчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов выиграл спринт, а затем а составе сборной России стал победителем эстафеты. К успехам биатлониста критически отнеслись француз Мартен Фуркад и чех Ондрей Моравец.