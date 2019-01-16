На первый тренировочный сбор «Зенита» в Катар отправились 29 футболистов. Как это обычно бывает, к основному составу присоединились несколько молодых футболистов, получившие шанс себя проявить. В этот раз Сергей Семак отобрал четверых игроков, которым не старше 20 лет.

Никита Гойло, вратарь, 20 лет

Гойло наверняка поехал бы на сбор, даже если бы туда отправился Юрий Лодыгин. Тренерский штаб вратарей предпочитает работать с четверкой голкиперов. Пожалуй, если Лодыгин уйдет, Гойло имеет все шансы побороться с Михаилом Кержаковым на роль второго. В команде Никита уже давно, это его не первый сбор. При этом, вратарь получал серьезную игровую практику в ФНЛ, где провел 11 матчей за «Зенит-2».

Николай Рыбиков, вратарь, 19 лет

Приглашение молодого вратаря, который недавно отпраздновал свое девятнадцатилетие — повод познакомиться с талантливым голкипером поближе. Рыбиков — основной вратарь молодежного состава. В сентябре вместе со сборной Санкт-Петербурга он сенцационно выиграл Мемориал Гранаткина, на котором был признан лучшим вратарем турнира.

Илья Скроботов, центральный защитник, 18 лет

Скроботову всего 18, а он единственный из молодых игроков, кто на официальном сайте «Зенита» представлен в качестве футболиста основы. Все помнят сумасшедший перфоманс Скроботова чуть менее года назад: еще не закончивший школы одиннадцатиклассник выходит на замену в матче с «Динамо», чтобы забить победный гол в добавленное время. Сейчас у Скроботова самое время, чтобы расти — не брать на сбор его было нельзя.

Леон Мусаев, центральный полузащитник, 19 лет

Мусаев был на зимнем сборе «Зенита» еще два года назад — при Мирча Луческу. Полузащитнику «Зенита», тяготеющему к разрушению, даже удалось забить гол — в ворота оманского «Сохара», в котором «Зенит» победил со счетом 14:1. Текущий сезон Мусаев проводил в «Зените-2», где является основным игроком центра полузащиты.