На первый тренировочный сбор «Зенита» в Катар отправились 29 футболистов. Как это обычно бывает, к основному составу присоединились несколько молодых футболистов, получившие шанс себя проявить. В этот раз Сергей Семак отобрал четверых игроков, которым не старше 20 лет.

Никита Гойло, вратарь, 20 лет

Фото: fc-zenit.ru

Гойло наверняка поехал бы на сбор, даже если бы туда отправился Юрий Лодыгин. Тренерский штаб вратарей предпочитает работать с четверкой голкиперов. Пожалуй, если Лодыгин уйдет, Гойло имеет все шансы побороться с Михаилом Кержаковым на роль второго. В команде Никита уже давно, это его не первый сбор. При этом, вратарь получал серьезную игровую практику в ФНЛ, где провел 11 матчей за «Зенит-2».

Николай Рыбиков, вратарь, 19 лет

Фото: fc-zenit.ru

Приглашение молодого вратаря, который недавно отпраздновал свое девятнадцатилетие — повод познакомиться с талантливым голкипером поближе. Рыбиков — основной вратарь молодежного состава. В сентябре вместе со сборной Санкт-Петербурга он сенцационно выиграл Мемориал Гранаткина, на котором был признан лучшим вратарем турнира.

Илья Скроботов, центральный защитник, 18 лет

Фото: fc-zenit.ru

Скроботову всего 18, а он единственный из молодых игроков, кто на официальном сайте «Зенита» представлен в качестве футболиста основы. Все помнят сумасшедший перфоманс Скроботова чуть менее года назад: еще не закончивший школы одиннадцатиклассник выходит на замену в матче с «Динамо», чтобы забить победный гол в добавленное время. Сейчас у Скроботова самое время, чтобы расти — не брать на сбор его было нельзя.

Леон Мусаев, центральный полузащитник, 19 лет

Фото: fc-zenit.ru

Мусаев был на зимнем сборе «Зенита» еще два года назад — при Мирча Луческу. Полузащитнику «Зенита», тяготеющему к разрушению, даже удалось забить гол — в ворота оманского «Сохара», в котором «Зенит» победил со счетом 14:1. Текущий сезон Мусаев проводил в «Зените-2», где является основным игроком центра полузащиты.